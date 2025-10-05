クラブ公式サイトで発表イングランド1部クリスタル・パレスは現地時間10月4日、日本代表MF鎌田大地が9月のクラブ月間最優秀選手賞に選ばれたことを発表した。鎌田は9月のリーグ戦3試合にフル出場。サンダーランド、ウェストハム、リバプールとの各試合ではノーゴールに終わったが、合計5度のチャンスを創出し、17回のデュエル勝利を記録するなど攻守両面で存在感を放った。カラバオカップのミルウォール戦でも延長戦を含む120