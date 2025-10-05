5人組グループ・Aぇ! groupの草間リチャード敬太容疑者（29）が4日、警視庁四谷署から留置先へ移送された。【写真】Aぇ! group・草間リチャード敬太容疑者草間容疑者を乗せた車は午後10時2分に四谷警察署から出た。草間容疑者は後部座席の真ん中で前かがみになり、顔は見せなかった。東京・新宿区で下半身を露出したとして警視庁に逮捕された。所属するSTARTO ENTERTAINMENT社は、オリコンニュースの取材に「事実関係確認中