「STARTO ENTERTAINMENT」所属のアイドル、草間リチャード敬太容疑者（29）が公然わいせつの疑いで警視庁に逮捕されました。捜査関係者によりますと、「STARTO ENTERTAINMENT」所属の草間リチャード敬太容疑者（29）はきのう（4日）午前5時半すぎ、東京・新宿区のビルの出入り口付近で、ズボンを下ろし、下半身を露出させた疑いがもたれています。草間容疑者は、当時、酒に酔った状態で、目撃者の30代男性が110番通報し