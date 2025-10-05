ボートレースびわこの「ルーキーシリーズ第１７戦スカパー！・ＪＬＣ杯」は４日、予選最終３日目が行われた。広瀬凜（２２＝滋賀）は６Ｒ２枠で３着、後半１２Ｒも３枠で１着。「全体的にいい。行き足がいいのでスタートが届き過ぎる。二の足もいい」と仕上がりには納得だ。２０２６年前期適用勝率は５・９４（４日現在）と初Ａ２級へはもう目前。「スタートが安定するようになったのが大きい」と勝率アップの要因を明かす