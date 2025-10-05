◆パ・リーグ楽天３―２西武（４日・楽天モバイル）群馬出身の西武・高橋光成投手が同郷でこの日引退セレモニーに臨んだ楽天・岡島豪郎外野手に惜別の言葉を贈った。今季最終戦に同じく群馬出身の柘植世那捕手とバッテリーを組み出場。７回までに１０７球を投げていたが、８回先頭で代打として登場した岡島の最後の対戦相手を務めた。結果はカウント２―１からど真ん中の１４５キロ直球をセンター前に運ばれ中前安打を許し、