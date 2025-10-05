◆ファーム日本選手権巨人３―１６中日（４日・サンマリン宮崎）ファーム日本選手権が４日、宮崎市のサンマリン宮崎で行われ、イースタン・リーグ覇者の巨人はウエスタン・リーグ覇者の中日に敗れた。１６年以来９度目のファーム日本一はならなかった。ドラフト３位・荒巻悠内野手は「９番・一塁」で先発出場。２安打を放ち、チームで唯一の複数安打と気を吐いた。「個人としてはよかったですけどチームとしては負けているの