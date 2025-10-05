新しい自民党総裁に選ばれた高市早苗氏は、「全世代総力結集で取り組む」と、党再生への意欲を語りました。高市早苗 自民党新総裁「全員活躍。そして全世代総力結集。こういった形で、みんなで力を合わせて取り組んでいく自民党にしたいと考えております」高市氏は決選投票で小泉農水大臣に勝利し、第29代の自民党総裁に選ばれました。高市氏は就任会見で、「“信頼できる政党”と感じてもらえるような党運営をおこないたい」