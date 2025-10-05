５日午前０時２１分頃、福島県沖を震源とする地震があり、福島県浜通りで震度４を観測した。気象庁によると、この地震による津波の心配はない。震源の深さは約５０キロ、地震の規模を示すマグニチュードは５・７と推定される。各地の主な震度は次の通り。▽震度４福島県双葉町▽震度３福島県郡山市・いわき市、宮城県石巻市・名取市など