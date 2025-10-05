神田うのが４日までにインスタグラムを更新。プライベートでも交流が続く「千の風になって」の大ヒットで知られる秋川雅史のコンサートに出かけたことを明かした。板東英二司会の「マジカル頭脳パワー」などで活躍した元日本テレビの元祖アイドルアナウンサー、永井美奈子アナ（６０）との３ショットも公開。１９９６年９月に日テレを退社しているが、その時から時が止まったかのような美貌にも驚きが広がる。永井は派手な柄