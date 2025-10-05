【セリエA第6節】(エンニオ・タルディーニ)パルマ 0-1(前半0-1)レッチェ<得点者>[レ]リッカルド・ソッティル(38分)<警告>[パ]ニアカテ・エンディアエ(82分)[レ]ラメック・バンダ(90分+2)、キアロンダ・ガスパール(90分+7)観衆:19,580人