ボートレース大村の「長崎新聞社杯」が５日に開幕する。佐藤博亮（３７＝愛知）の相棒は２連率３０％の４９号機。「下がってはいなかった。とりあえずひと安心」と前検としては合格点の動き。「回り過ぎの感じ」と上積みを図る。２０２６年前期適用勝率は４日現在で６・２２とＡ１級勝負駆けの真っ最中。「もちろんＡ１級を目指すけど、まずは無事故完走。その結果、勝率がアップできるように」と目の前の走りに集中する。