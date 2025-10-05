いきものがかりの新曲「生きて、燦々」が、TVアニメ『キングダム』第6シリーズの放送スタートに伴い10月5日(日)にオンエア解禁された。また楽曲ティザー映像も公開となった。ティザー映像では、楽曲初披露となったアリーナツアー＜いきものがかりのみなさん、こんにつあー!! 2025 〜ASOBI〜＞のハイライトシーンとともに「生きて、燦々」を視聴することができる。会場と楽曲の熱気をあわせて楽しんでほしい。 さらに、10月12日(日)