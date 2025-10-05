◆米大リーグ地区シリーズ第１戦ブルワーズ―カブス（４日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）カブス・鈴木誠也外野手（３１）が４日（日本時間５日午前３時８分開始予定）、地区シリーズ第２戦の敵地・ブルワーズ戦のスタメンに「４番・右翼」で名を連ねた。パドレスとのワイルドカードシリーズ３戦はいずれも「５番・右翼」だったが、打順が一つ上がった。レギュラーシーズンでは３番