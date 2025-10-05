西武・西口文也監督（５３）の来季続投が４日、正式に決まった。この日、今季最終戦後に奥村球団社長が正式に要請し、快諾を得た。前半戦はＡクラスで奮闘したが、６３勝７７敗３分けの５位。指揮官は２年目の来季へ「守り勝つ野球だけでは（上位との）差は埋まらない。この秋はフィジカル面をしっかりやってもらう」と語った。