【ベルリン＝工藤彩香】ドイツ南部のミュンヘン国際空港が３日夜、無人機（ドローン）の目撃情報を受けて一時閉鎖された。同空港は前日の２日も、空港付近や敷地内で無人機が断続的に確認され、一時閉鎖されていた。欧州ではロシアの関与が疑われる無人機の飛行が相次いでおり、警戒感が高まっている。同空港の発表によると、３日は数十便が欠航や近隣空港への着陸を余儀なくされ、約６５００人に影響が出た。４日から徐々に運