気象庁によりますと午前0時21分ごろ、地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度4を観測したのは、双葉町、震度3を観測したのは、石巻市、名取市、角田市、岩沼市、登米市、大崎市、大河原町、宮城川崎町、丸森町、亘理町、山元町、松島町、郡山市、いわき市、白河市、相馬市、田村市、南相馬市、国見町、天栄村、泉崎村、中島村、玉川村、古殿町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、浪江町、新地町、