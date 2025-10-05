元CoCo宮前真樹（52）がプロデュースし、8月9日にテレ玉で放送された生特番で8人が選抜された新アイドルグループのレギュラー番組「ショコラミタイム〜夢に向かってゴーゴゴー！〜」（土曜深夜0時）が4日深夜、同局でスタートした。番組内で、視聴者、ファンからの公募の中から選んだグループ名が「＆chocolamie（ショコラミ）」に決まったと発表した。宮前は「ショコラはチョコレートなんですが、「amie」という言葉がフランス