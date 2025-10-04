アサヒグループホールディングスは10月3日、サイバー攻撃によるシステム障害発生について、被害を最小限にとどめるため、障害の発生したシステムの遮断措置を講じたと発表した。同社は、9月29日に緊急事態対策本部を立ち上げ、サーバーがランサムウェアによる攻撃を受けたことを確認。顧客および取引先の個人情報を含む重要データの保護を最優先に田井宇している。その後の調査の結果、同社は情報漏えいの可能性を示す痕跡が確認さ