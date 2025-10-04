10月5日（日）にフランス・パリロンシャン競馬場で行われる凱旋門賞（G1・芝2400m）に出走予定の日本馬3頭の現地での調整状況が、4日（土）に発表された。アロヒアリイ（牡3・美浦・田中博康）は、ラモルレイ調教場のダート周回コースでキャンター調整を実施。山崎啓行調教助手が騎乗した。【凱旋門賞】日曜の馬場状態は重予想…土曜の午前にかけて降雨斉藤師「やれることはやりました」クロワデュノール（牡3・栗東・斉藤崇