¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¿·ÁíºÛ¤Î²¼¤ÇËãÀ¸ÇÉ´´Éô¤ÎÎëÌÚ½Ó°ìÁíÌ³²ñÄ¹¤ÎÍ×¿¦µ¯ÍÑ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬4ÆüÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£