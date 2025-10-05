2000¡ÊÊ¿À®12¡ËÇ¯10·î5Æü¡¢JRÅì³¤¤Ï²ÍÀþ¤ÎËàÌ×¤ä¥ì¡¼¥ë¤Î¤æ¤¬¤ß¤Ê¤É¤òÅÀ¸¡¤¹¤ë¿··¿¤Î¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¡×¤òÉÍ¾¾¹©¾ì¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£700·Ï¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë3Ç¯¤«¤±¤Æ³«È¯¡£Á¯¤ä¤«¤Ê²«¿§¤Î¼ÖÂÎ¤ËÀÄ¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥×¤ÎÆþ¤Ã¤¿7Î¾ÊÔÀ®¤Ç¡¢»þÂ®270¥­¥íÁö¹Ô¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÍâÇ¯9·î¤«¤é±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¡¢º£Ç¯1·î¤Ë°úÂà¤·¤¿¡£