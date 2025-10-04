auとUQ mobileの公式Webショップの購入商品がローソンなどで受取可能に！KDDIおよび沖縄セルラー電話は2日、携帯電話サービス「au」および「UQ mobile」における公式Webストア「au Online Shop」と「UQ mobile オンラインショップ」において購入した商品を新たにローソンや郵便局、ロッカー受取サービス「はこぽす」（「PUDOステーション」を含む）など合計4万カ所以上で受け取れるサービスを2025年10月2日（木）10時に開始したと