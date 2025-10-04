◆米大リーグ地区シリーズ第１戦フィリーズ―ドジャース（４日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）ドジャースは、地区シリーズ第１戦の敵地・フィリーズ戦を前にした４日（日本時間５日）、最大５試合を戦う地区シリーズの登録メンバーを発表し、第１戦で先発する大谷翔平投手（３１）、第３戦先発予定の山本由伸投手（２７）、救援に回っている佐々木朗希投手（２３）らは順当にワイルドカード