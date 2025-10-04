鹿島アントラーズ対ガンバ大阪を除く、2025明治安田J1リーグ第33節の9試合が4日土曜日までに行われた。J１リーグも佳境に突入しているなか、やはり大きな注目を集めているのが優勝争いだ。32節を終えた時点で首位は勝ち点64の鹿島だが、6位サンフレッチェ広島との勝ち点差はわずか9となっており、大混戦となっている。鹿島、ヴィッセル神戸、京都サンガF.C、柏レイソル、FC町田ゼルビア、広島と上から6チームによるタイトルレース