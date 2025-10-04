F1シンガポールGPで予選に臨むレッドブルの角田裕毅＝4日、シンガポール（ゲッティ＝共同）【シンガポール共同】自動車のF1シリーズ第18戦、シンガポール・グランプリ（GP）は4日、シンガポールで予選が行われ、レッドブルの角田裕毅は15番手だった。メルセデスのジョージ・ラッセル（英国）がポールポジション（PP）を獲得した。レッドブルのマックス・フェルスタッペン（オランダ）が2番手。