下半身を露出した公然わいせつ容疑で逮捕された人気アイドルグループ「Ａぇ！ｇｒｏｕｐ」のメンバー、草間リチャード敬太容疑者（２９）が４日、四谷警察署から留置先に移送された。捜査関係者によると、４日の午前５時半すぎ、新宿区新宿のビルの出入り口付近で、下半身を露出させた疑いがもたれている。目撃者の男性から「下半身を露出している者がいる」と１１０番通報があり、駆けつけた警察官が草間容疑者の身柄を確保し