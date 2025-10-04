ソフトバンクは４日、育成の中沢恒貴内野手（２０）と佐倉侠史朗内野手（１９）をフェニックス・リーグの一定期間中、他球団に派遣することを発表した。派遣期間は１０月６日から２３日まで。中沢はイースタンのオイシックス、佐倉はウエスタンのくふうハヤテへ派遣される。ともに高卒２年目の内野手。今季二軍で中沢は２２試合に出場し、打率３割２分７厘、０本塁打、９打点の好成績を残した。佐倉はシーズン終盤に二軍戦デ