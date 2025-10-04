「ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」が４日、企業ホームページを更新し、この日公然わいせつ容疑で逮捕された「Ａぇ！ｇｒｏｕｐ」の草間リチャード敬太容疑者（２９）の活動休止を発表した。公式サイトで「ファンの皆さまをはじめ、関係者の方々に多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを深くおわび申し上げます。弊社としては本件の社会的影響を重く受け止め、草間の活動を休止させていただくことと致しま