明石家さんま（70）が4日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜午後10時）に出演。メニエール病急性増悪と診断されたことを公表したモーニング娘。'25の横山玲奈(24)が4日放送の同番組を休演することを報告した。冒頭、さんまはレギュラー出演する横山について「ニュースでご存じやと思いますが、ちょっと体調不良のため休むということで」と報告し、収録日までは「来る気やったみたいやけど」と明かした。