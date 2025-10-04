札幌市西区福井9丁目の左股川緑地の散策路の脇で2025年10月4日午後7時45分ごろ、市が設置した自動撮影カメラがクマを撮影しました。札幌市によりますと、左股川緑地では大きさの違うクマの足跡が確認されていて、周辺にはクマのエサとなるクルミの木が多いということです。現在、札幌市西区にはヒグマ警報が発令されていて、市は付近では早朝、夕暮れ、夜の時間帯はなるべく出歩かないことや、左股川緑地散策路に近づかないよう注