5人組女性アイドルグループ、マジカル・パンチラインが4日、千葉・船橋競馬場で3人組女性アイドルグループ、Task have Funと共に初主催屋外フェス「ありが10祭！」を開催した。終了後にメンバーが取材に応じ、思い出や来年4月16日に控える10周年記念ライブ（東京・Kanadevia Hall）へ向けた意気込みなどを語った。夕方まで雨予報の天気は何とか持ちこたえた。ステージでの公演が始まる前の午前中は雨が強まる時間帯もあったといい