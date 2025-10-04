「Aぇ！group」の草間リチャード敬太容疑者（29）が4日午前5時半ごろ、東京都新宿区内で下半身を露出したとして、公然わいせつの疑いで、警視庁四谷署に逮捕された。草間容疑者の逮捕を受けて、無料配信動画サービスTVerでは、フジテレビ系の5番組が一挙に配信停止となった。・フジテレビ系「ネプリーグ」（月曜午後7時）9月15日放送回「なにわ×Aぇ！の超合体できるかな?」（火曜午後10時）9月23日放送回「今夜はナゾトレ」（火曜