[10.4 J1第33節 浦和 1-0 神戸 埼玉]J1リーグ初先発で堂々のプレーを見せて勝利に貢献した浦和レッズのルーキーDF根本健太に、流通経済大の先輩であるMF安居海渡は「やりやすさを感じた。頼りになるセンターバックだなと思う」と目を細めた。ダニーロ・ボザの出場停止で根本に先発のチャンスが巡ってきたため、準備する時間は十分にあったが、なにぶん相手はリーグ3連覇を狙う現在2位の神戸。安居はマチェイ・スコルジャ監督や