[10.4 J1第33節 浦和 1-0 神戸 埼玉]サポーターの大声援を背中に受け、圧巻のスーパーセーブを見せた。浦和レッズGK西川周作は0-0で迎えた前半41分、神戸FW宮代大聖のPKを完璧な横っ飛びでストップ。昨年9月28日の昨季第32節でも宮代のPKを阻んでいたが、1年越しの対峙でも右に向かって反応し、再びゴールへの軌道からかき出した。J1リーグ通算650試合以上を数える大ベテランは相手の心理を読んでいた。「やっぱりストライカー