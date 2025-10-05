女性アイドルグループ『日向坂46』が4日に公式X(旧ツイッター/@hinatazaka46)を更新し、同日に三協フロンテア柏スタジアムで行われたJ1第33節・柏レイソルvs.横浜F・マリノスに四期生メンバーの清水理央さんが来場したことを報告した。同試合は「LAWSONエキサイトマッチ」として開催。キックオフ前にローソンの制服姿の清水さんが登場し、花束贈呈とキックオフセレモニーを行った。清水さんは千葉県出身の20歳で、キャッチフ