札幌・西警察署は2025年10月4日、殺人未遂の疑いで札幌市に住む女子高校生（15）を現行犯逮捕しました。女子高校生は4日午後2時半ごろ、札幌市西区の住宅で、この家に住む50代の母親の頭や首、背中などを包丁で複数回切りつけて殺害しようとした疑いが持たれています。当時この家には2人のほかに女子高校生の祖母がいて、祖母が「孫が包丁を持って暴れている」と消防に通報し、事件が発覚しました。消防から連絡を受け、警察官が駆