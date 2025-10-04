歌手の研ナオコが４日、自身のインスタグラムを更新。「中日ドラゴンズ１４年ぶり７回目のファーム日本選手権優勝選手を優勝へ導いた落合英二２軍監督、コーチ、選手の皆さんおめでとう御座います」とつづり、落合２軍監督との２ショット写真などを投稿。この日宮崎で行われたファーム日本選手権で１４年ぶり７度目の優勝を果たしたウエスタン・リーグ覇者の中日を祝福した。イースタン覇者の巨人に１６−３で大勝した。