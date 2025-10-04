ボートレース福岡の「スポーツニッポン杯」は４日、予選最終日となる４日目が行われた。大神康司（５３＝福岡）は２日目連勝も３日目はまさかの６着２本。勝負駆けに追い込まれながら、１７位でなんとか予選突破を果たした。成績こそ下降気味だが「変わらず出足や行き足はいい。ただ乗りにくさがある。前半もまくれたと思ったけど、その分流れていた。それでもまあまあの足になっている」と手応え十分。「スタートも勘通りに