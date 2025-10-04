ボートレース徳山の「マンスリーＢＯＡＴＲＡＣＥ杯争奪戦」が４日に開幕した。島川海輝（２２＝山口）は１Ｒをイン逃げで快勝。後半６Ｒはカドから３着争いも「回転を止め過ぎて乗り心地が合ってなかった」と４着。「行き足から伸びがメチャクチャいい。出足、回り足もいい。エンジンはいい」と好素性３６号機はしっかり動いており、自信満々の表情。レース後はペラ調整と本体の点検を入念に行った。２０２６年前期の級別に