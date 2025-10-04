【モデルプレス＝2025/10/04】公然わいせつの疑いで逮捕されたことが報じられていたAぇ! groupの草間リチャード敬太（29）が活動休止することがわかった。10月4日、STARTO ENTERTAINMENTの公式サイトを通じて発表された。【写真】Aぇ! group草間リチャード敬太、舞台出演で久々の短髪◆逮捕の草間リチャード敬太容疑者、活動休止同社は「弊社契約タレント 草間リチャード敬太に関するお知らせ」と題したお知らせを掲載。「本日、弊