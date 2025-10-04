クリストフ・ルメール騎手＝栗東・フリー＝が１０月４日、凱旋門賞を翌日に控えたパリロンシャン競馬場の４Ｒ（芝１６００メートル）でハーパー（牡７歳、仏・ジェラルド・モッセ厩舎、父アルカジーム）に騎乗。直線はじりじり伸びたが９着だった。明日の凱旋門賞では日本のアロヒアリイ（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父ドゥラメンテ）に騎乗するルメール騎手は「柔らかいですね。結構、雨が降りましたから」とパリロンシャン