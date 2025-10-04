4日午後11時15分ごろ、岩手県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は岩手県沖で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは4.4と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、岩手県の宮古市、山田町、釜石市、大槌町、盛岡市、八幡平市、紫波町、それに矢巾町です。【各地の震度詳細】■震度2□岩手県宮古市