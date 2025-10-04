ヨックモックからオンライン限定商品『ガトー アミカル』が2025年10月1日(水)より発売♡価格は1,620円（税込）、16枚入り。ロングセラー「シガール®」のプティサイズや、ホワイト・ストロベリーチョコクッキーを詰め合わせ、手軽に贈れるソーシャルギフトとしても最適です。缶デザインも華やかで、贈った後も暮らしを彩ります♪ 遊び心あふれるデザインの缶 ガトー アミカ