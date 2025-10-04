◇フランス2部第9節スタッド・ランス2―4グルノーブル（2025年10月4日フランス・ランス）スタッド・ランスのMF中村敬斗（25）がホームのグルノーブル戦で今季2点目のゴールを決めた。0―2とリードを奪われた前半35分に自陣からカウンターが発動。中村は左サイドでパスを受けて自ら持ち上がり、ペナルティーエリアに進入すると、巧みなステップで相手選手をかわしてゴール左前から左足で力強く蹴り込んだ。心労で出遅れた