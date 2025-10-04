バレーボール大同生命SVリーグの女子が10日に開幕する。昨季3位のSAGA久光スプリングスは、元女子日本代表監督の中田久美監督（60）が10シーズンぶりに復帰。前回在任時の4シーズンでプレミアリーグ（現SVリーグ）を3度、全日本選手権を4度制した「勝負師」は6月の就任後、選手に問いかけた。「日々の練習の中で譲れないものをつくりなさい」―。開幕を前に答えは出たのか、生え抜きミドルブロッカーの平山詩嫣（24）に尋ねた。