STARTO ENTERTAINMENTは4日、公式サイトを更新し、5人組グループ・Aぇ! groupの草間リチャード敬太が逮捕されたことを報告。草間の活動を休止を発表した。同社は、「本日、弊社契約タレントの草間リチャード敬太が逮捕されたことをご報告致します」と報告。ファン、関係者に謝罪したうえで、「弊社としては本件の社会的影響を重く受け止め、草間の活動を休止させていただくことと致します」と伝えた。草間は、4日に東京・新