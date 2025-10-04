「Ａぇ！ｇｒｏｕｐ」の草間リチャード敬太容疑者が４日に東京・新宿区で下半身を露出したとして、公然わいせつの疑いで東京・四谷署に逮捕されたことを受け、草間容疑者が所属する「ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」は４日、事務所のコーポレートサイトで謝罪し、草間容疑者が活動休止することを発表した。コーポレートサイトでの発表は以下の通り。本日、弊社契約タレントの草間リチャード敬太が逮捕されたことを