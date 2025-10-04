４日放送のテレビ朝日系報道番組「サタデーステーション」（土曜・午後８時５４分）では、石破茂首相の後任を選ぶ自民党総裁選で高市早苗前経済安全保障担当相が第２９代総裁に選出されたことを伝えた。番組では、高市氏の経歴をたどる中で、１９９０年に放送された同局系「ＰＲＥＳＴＡＧＥ」に出演していた高市氏と蓮舫参院議員、タレント・飯星景子（当時は飯干恵子）を紹介。当時２９歳の高市氏は髪をまとめて高く“盛っ