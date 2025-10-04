Aぇ！groupのメンバー、草間リチャード敬太容疑者（29）が4日、公然わいせつの疑いで警視庁四谷署に逮捕された。認否は明らかにしていない。逮捕を受けて、同日に所属する「STARTOENTERTAINMENT」は草間容疑者の活動休止を発表した。公式サイトに「弊社契約タレントの草間リチャード敬太が逮捕されたことをご報告致します」とし謝罪を記した後で「弊社としては本件の社会的影響を重く受け止め、草間の活動を休止させていただ