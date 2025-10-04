筆者の母が趣味で育てていたミニトマトをきっかけに、ご近所の親子との交流が生まれたお話です。 小さな兄弟 庭で育てていたミニトマトがきっかけで、小さな兄弟からお手紙をもらい、それが家族ぐるみのお付き合いにまで発展するなんて。人との出会いは不思議なものですね。 【体験者：70代・女性主婦回答時期：2025年7月】 ※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒヤリングした内容